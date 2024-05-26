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Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi

Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 11:28, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 11:35
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Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.

Ancak, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor.

- Yenilemeyenler 5 bin liranın üzerinde ek ücret ödemek zorunda kalacak

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

- Başvuru yoğunluğu uyarısı

Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunlu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Adres bilgileri sistemde kayıtlı olanlar, sürücü belgelerinin yurt içindeki istedikleri adrese teslim edilmesini talep edebiliyor.

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