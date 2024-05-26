CHP'den Ankara'da emekli mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Tandoğan Meydanı'nda Büyük Emekli Mitingi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada emekli maaşları üzerinden hükümeti eleştirdi.

En düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmayacağı yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen CHP lideri, emekli aylıklarının alt sınırını artırma çağrısında bulundu.

Emeklilerden alınan ilaç katılım payları ve muayene ücretlerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Özel, "Emeklinin bayram ikramiyesi, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır." dedi.

Özel, hükümeti gizli IMF programı uygulamakla da suçladı.

"Güya IMF ile çalışmıyorlar. IMF olsa 'emekliye zam verme' diyecek. 'Öğretmeni atama' diyorlar, atamıyorlar." ifadelerini kullanan Özel, "IMF ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor." şeklinde konuştu.