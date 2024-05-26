Genç kadının şüpheli ölümü: Otelin penceresinden düştü

Niğde'de 19 yaşındaki İ.Ö. isimli kadın, kaldığı otelin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Niğde Merkez El Hacı Mahmut Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, İ.Ö, bilinmeyen bir nedenle otelin 5'inci katında kaldığı odanın penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından İ.Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otelde kalan bir müşteri, genç kadının otel odasında bir kadınla tartışma yaşadığını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.