YouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi
YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 17:29, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 17:24
YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırmaya hazırlanıyor.
The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.
Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.
Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.