Adana'da freni tutmayan tır park halindeki araçlara çarparak durabildi
Adana'da park halindeki tır, yaklaşık 250 metre geri gidip park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 18:39, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 18:40
Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde park halinde bulunan tır, yokuştan geri gitmeye başladı.
Yaklaşık 250 metre geri giden tır, çocuk parkı yakınında bulunan park halinde 3 araca çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada 3 araçta hasar oluştu.