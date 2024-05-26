Malatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis memurları Ö.A. ve E.T'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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