Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Doha-Dublin seferi yapan Katar Havayolları'na ait bir uçak, Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girdi. Türbülans sırasında uçakta bulunan 12 kişi yaralandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 19:55, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 19:57
Katar Havayolları'na ait bir uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, Doha-Dublin seferini yapıyordu.
Uçak, Türkiye üzerinde seyrederken türbülansa girdi.
Türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettattan 6 kişi yaralandı.
Uçak, Dublin havalimanına indi. İnişin ardından acil durum ekiplerinin uçağa gittiği bildirildi.
Bir hafta önce Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş, bir yolcu yaşamını yitirmişti.