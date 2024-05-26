Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 30 yaralı
Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 20:43, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 20:47
TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı
Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
10 ÖLÜ, 30 YARALI
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.