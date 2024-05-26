Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 30 yaralı

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

10 ÖLÜ, 30 YARALI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.