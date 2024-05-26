Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Okan Buruk'un öğrenciler üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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