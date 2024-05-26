Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarını tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 22:53, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 22:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.
2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c8qazadJBZRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024