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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarını tebrik etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 22:53, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 22:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

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