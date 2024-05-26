Mansur Yavaş'tan su indirimine veto

Edinilen bilgiye göre; Yavaş'ın su tarifesinde indirim kararını hukuka aykırı bularak veto ettiği belirtildi.

AK Parti grubu ayrıca tarifeyle ilgili 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, eylül ayı olağan toplantısında, AK Parti grubu, su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesini teklif etti.

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