13 yıl sonra ilk: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu

Panathinaikos EuroLeague finalinde Real Madrid'i 95-77 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı yeşil-beyazlılar 13 yıl sonra ilk EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, tarihinde 7. kez EuroLeague kupasını kazandı.

12 YILDIR FINAL FOUR'A KATILAMIYORDU

Öte yandan Yunan temsilcisi 12 yıldır THY EuroLeague'de Final Four'a katılamıyordu.

ÜÇÜNCÜ EUROLEAGUE ZAFERİ

A Milli Basketbol Takımı'nın da Başantrenörü olan Ergin Ataman, yeşil-beyazlılarla kazandığı şampiyonluğun ardından 3. kez EuroLeague zaferini elde etti.

Deneyimli çalıştırıcı 2021, 2022 ve 2024 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Panathinaikos, EuroLeague yarı finalinde Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finalde Real Madrid'in rakibi olmuştu.

Real Madrid ise bir başka Yunan temsilcisi Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek finale çıkmıştı.