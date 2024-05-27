27 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve açıklama yapacak.

(Ankara/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - YÖK Başkanı Erol Özvar, Glasgow Üniversitesi Rektörü Dr. Gassan Ebu Sitte'nin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde vereceği konferansın açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş müsabakaları yapılacak. ACNTURK Sigorta Vanspor-1461 Trabzon FK ve GMG Kastamonuspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçları oynanacak.

(Van/Kastamonu/15.30)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş'ın katılımıyla TFF ve sahibinden.com arasında Milli Takımlar Sponsorluk anlaşması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00)