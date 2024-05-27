İstanbul'da rögar patlaması: Dairenin duvarı yıkıldı

Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Konut sektöründe Şimşek kuralları: Piyasa yeniden şekillenecek
Konut sektöründe Şimşek kuralları: Piyasa yeniden şekillenecek
31 Mart'ın mini rövanşı: 3 ilçe 4 beldede sandığa gidilecek
31 Mart'ın mini rövanşı: 3 ilçe 4 beldede sandığa gidilecek
Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı
Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır
Diyalize girip evlerine giden hastalar fenalaştı: 18'inin durumu ağır
Kaş Adliyesi'nde tuvalet krizi çözüldü
Kaş Adliyesi'nde tuvalet krizi çözüldü
Yelkenliyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yelkenliyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da rögar patlaması: Dairenin duvarı yıkıldı

İstanbul Esenler'de binanın önündeki rögarda patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, binanın giriş katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 07:47, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 07:48
Yazdır
İstanbul'da rögar patlaması: Dairenin duvarı yıkıldı

Saat 05.00 sıralarında Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın önünden geçen rögarda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında binanın giriş katındaki dairenin duvarı hasar gördü. Patlama sesi ile uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Patlamanın sebebi araştırılıyor

Adrese giden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde ve duvarı yıkılan dairede detaylı inceleme yaptı. Olay yerine giden İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki gazı ve elektriği kesti. İGDAŞ ekipleri rögarda ölçüm yaptı.

İtfaiye, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri patlamanın sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber