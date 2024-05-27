'Anneme gideceğim' dedi, bir daha gören olmadı

Tekirdağ'da babası Levent Kaymaz'la birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Efe Kaymaz, Karacabey'de yaşayan annesi Hüsniye Banbal'ı ziyaret etmek için yola çıktı. Bursa Büyükşehir Otobüs Terminali'nde görülen Efe Kaymaz'ın annesine gitmek için şehirler arası otobüsüne bindi. Kendisine ulaşmak isteyen anne ve babası çocuklarından haber alamayınca hemen polisi aradı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan genç için polis, geniş çaplı arama başlattı.