Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

Ağrı il merkezinde Ersoy ve Emel Demir çiftinin düğün töreni ilginç bir olaya sahne oldu. Çiftin düğün tarihi ve saati, Galatasaray'ın lig şampiyonluk maçının oynanacağı tarih ve saate denk geldi. Çift, bu nedenle düğün salonuna dev bir ekran kurdurdu. Düğün salonuna kurulan dev ekrandan Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maç canlı olarak yayınlandı. Davetliler, bir yandan maçı heyecanla izlerken, diğer yandan halay çekerek çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Damat Ersoy Demir, Galatasaraylı olduğunu ve bu özel günü şampiyonluk sevinciyle birlikte yaşamak istediğini belirterek, "Düğün tarihimizi belirlerken Galatasaray'ın maç programını da göz önünde bulundurdum. Maçın düğünümüzle aynı güne denk gelmesi harika bir tesadüf oldu. Bu sayede hem düğünümüzü hem de şampiyonluğumuzu unutulmaz bir şekilde kutlamış olduk." dedi.

Gelin Emel Demir de bu fikre çok sevindiğini ve düğünün çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Hem düğünümüzde hem de Galatasaray'ın şampiyonluğunda olmak çok güzel bir duygu. Bu özel günü misafirlerimizle birlikte paylaştığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Davetliler, bu ilginç ve keyifli düğünden dolayı çifte mutluluklar dilediler. Maçın 3-1 Galatasaray lehine bitmesiyle düğün salonunda büyük bir coşku yaşandı. Çift, şampiyonluk sevincini misafirleriyle birlikte kutlayarak, bu özel günü unutulmaz bir hale getirdi.