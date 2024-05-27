29 Mayıs okullar tatil mi?

29 Mayıs, hem Osmanlı tarihi hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi yıldönümü çeşitli etkinliklerle bu fetih anılıyor ve kutlanıyor. Bu fetih sadece bir şehir ele geçirme değil, aynı zamanda bir imparatorluğun başkenti olma ve yeni bir çağ başlatma anlamına geldi.

29 MAYIS TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Mayıs Çarşamba günü denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

İSTANBUL'DA TÖRENLER DÜZENLENECEK

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da resmi törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabilecek. Etkinlikler arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor.

İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

1460- Mora ele geçirildi.

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470- Eğriboz alındı.

1471- Fatih Külliyesi açıldı.

1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.