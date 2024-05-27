Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?

Galatasaray, kazandığı 2023-24 Süper Lig şampiyonluğuyla yaklaşık 240 milyon lira (yaklaşık 7 milyon Euro) geliri kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, 38 milyon 30 bin lira lige katılım payı, 23 şampiyonluk için ise 77 milyon 625 bin lira "şampiyonlar payı" elde etti.

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira kazandı.

"Cimbom", Konyaspor deplasmanından aldığı sonuçla şampiyonluğu ilan etmesinin ardından 39,8 milyon liralık primi de hak etmiş oldu.

Bu şekilde Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan elde ettiği toplam gelir 238 milyon 803 bin liraya ulaştı.

Yayın bedelinde federasyon ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belirli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Buna göre, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ve her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.