Mauro Icardi, kutlamalarda Ali Koç forması giydi!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldi.

Şampiyonluk taraftarlar ile kutlandı

Ardından takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen sarı-kırmızılıları, burada binlerce taraftar karşıladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu tesislerde taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı.

Balkona çıkan oyuncular, tezahüratlarla taraftarlara eşlik etti. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Icardi, Ali Koç forması giydi

Bu kutlamalara ise yıldız futbolcu Mauro Icardi damgasını vurdu.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Florya'da balkona "Aşkın Olayım" şarkısı ve meşalelerle geldi.

Taraftarla kutlama yapan Icardi önce "Fener ağlama" tezahüratını başlattı, daha sonra ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi.

Mauro Icardi'nin Ali Koç yazılı formayı giymesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli yıldıza tezahürat yaptı.

Florya'da daha sonra MFÖ'nün "Ali Desidero" şarkısı çaldı.

Mertens'in eşi duygulandı

Galatasaray'ın Florya'da kutlama yaptığı sırada Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs duygusal anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılı taraftarların Mertens'in oğluna yönelik 'Ciro' tezahüratları sonrası Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs gözyaşlarını tutamadı.

Florya'da son kez şampiyonluk kutlandı

Öte yandan yaz aylarında Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacak olan Galatasaray, Florya'da son kez şampiyonluk kutladı.