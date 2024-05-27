'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'
'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
10 soruda vekaletle kurban kesimi
10 soruda vekaletle kurban kesimi
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
Bakanlık o illeri mercek altına alınacak
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
En düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti'de asıl değişim kongrede
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Ak Parti, TBMM'den iki ayda 10 yasa geçirecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı tarihle ilgili sorgulamalar başladı. 2024 Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine kısa bir zaman kala, on binlerce vatandaş tatil hazırlığı yapıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi güne geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, tatile çıkacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? Bayram tatili 9 gün mü?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 10:07, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 10:08
Yazdır
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2024 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili, yine turizme büyük katkıda bulunacak. Yüz binlerce vatandaş tatile çıkmak için gün sayarken, plan program yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

2024 Resmi Tatil Günleri

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber