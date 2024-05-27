Altının gramı 2 bin 426 liradan işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 2 bin 419 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 426 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 16 bin liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 343 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerinin gevşeme sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalinin desteklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın talebini desteklediğini söyledi.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.