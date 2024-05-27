Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım

Son günlerde yeniden gündeme gelen ve öğretmenlik meslek kanununda yer alacağı konuşulan öğretmene rotasyon konusu çok da yeni değil.

2015 yılından beri yönetmelikteki (Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği madde 48) yerini koruyor fakat uygulama yapılmıyor. Konu ile ilgili 2014 yılında yayımladığımız yazıyı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

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Maksut BALMUK

Öğretmen