Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
Yeni öğretmenlik meslek kanunu bağlamında rotasyon konusu çok gündeme gelmektedir. Memurlar.net'teki eski bir değerlendirmeyi yeniden paylaşıyoruz.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 11:48, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 11:49
Son günlerde yeniden gündeme gelen ve öğretmenlik meslek kanununda yer alacağı konuşulan öğretmene rotasyon konusu çok da yeni değil.
2015 yılından beri yönetmelikteki (Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği madde 48) yerini koruyor fakat uygulama yapılmıyor.
Konu ile ilgili 2014 yılında yayımladığımız yazıyı bir kez daha hatırlatmak
istiyoruz.
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Maksut BALMUK
Öğretmen