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MGK yarın Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), iki aylık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi; Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 11:56, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 11:57
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MGK yarın Beştepe'de toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl üçüncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak.

Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler konuşulacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları ele alınacak

Milli Güvenlik Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamları da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiğiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da görüşülecek

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

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