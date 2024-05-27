Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatı onayladı

Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı
Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandı
'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandı
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'
'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Başkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
Öğretmene Rotasyon Gerçeğini Yeniden Hatırlayalım
10 soruda vekaletle kurban kesimi
10 soruda vekaletle kurban kesimi
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
Galatasaray, şampiyonluktan ne kadar gelir elde etti?
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Köpekler için 4 aşamalı plan! Saldırgan olanlar uyutulacak
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Netanyahu savaşı sonlandırmayı reddetti
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilikten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Yeşil pasaport talep eden mesleklerin sayısı artıyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Başıboş köpeklere ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemedi
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat, "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 13:22, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 13:29
Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat, "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi.

Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi.

Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi.

Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı.

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

- Erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.

Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber