Erdoğan: Netanyahu yargılanmaktan kurtulamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.

"Netanyahu daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı caniler dün de güvenli bölge ilan ettikleri Refah'ta bulunan bir mülteci kampındaki sivillerin üzerine füze ve bomba yağdırmışlardır. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir.

Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistin halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecek. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Miloseviç gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulmayacaklardır."

"Bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Erdoğan, İsrail'den hesap sorulması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbim Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri kaharismişerifi hürmetine kahruperişan eylesin."