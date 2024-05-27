Bakan Yerlikaya: Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor; bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya; kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.