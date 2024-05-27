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Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başıboş köpek sorununa ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 15:56, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 16:09
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Bakan Yumaklı: Kuduz vaka sayısı 2 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen bir kişi veya kurumun olmamasının yattığını vurguladı.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti;

Bu konuya dair çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulması mecburiyetine istinaden aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.

Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemiz kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlanmaktadır. Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır.

"Kuduz riskli temas sayısı 438 bine ulaştı"

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir.

Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum.

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