Elazığ'da teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 15:04, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 15:05
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burgudere köyü kırsalında, terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, geçmiş yıllarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.
Sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.