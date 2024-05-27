İpleri dolanan yamaç paraşütleri yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz'ün yaralandığı öğrenildi.

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