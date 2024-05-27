İpleri dolanan yamaç paraşütleri yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 15:47, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 15:48
Ankara'nın Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde dün saat 15.00 sıralarında iddiaya göre Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı.
Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz'ün yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.