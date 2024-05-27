Matematik öğretmeni kaza kurbanı
Antalya'da 38 yaşındaki matematik öğretmeni Ahmet Aydın, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 17:15, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 17:17
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Aydın (38) dün öğleden sonra Bektaş Mahallesi'nde motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aydın'ın cenazesinin memleketi Kütahya'da defnedileceği öğrenildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ahmet Aydın'ın vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ailesine, tüm sevdiklerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.