İliç'teki maden ocağında kontrollü toprak indirildi

Açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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