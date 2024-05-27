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Araştırma: Mayısta açlık sınırı 19 bin 926 lira; yoksulluk sınırı 59 bin 353 liraya yükseldi

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıkarak 19 bin 926 lira olurken, yoksulluk sınırı 59 bin 353 liraya yükseldi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 19:45, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 19:47
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Araştırma: Mayısta açlık sınırı 19 bin 926 lira; yoksulluk sınırı 59 bin 353 liraya yükseldi

Dört kişilik beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı açlık sınırı olarak kabul ediliyor. Yoksulluk sınırı da eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi giderler dahil edilereh hesaplanıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2024 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre mayısta açlık sınırı 36 lira artarak 19 bin 926 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 1.148 lira artarak 59 bin 353 liraya çıktı.

Yılın ilk beş aylık döneminde ise açlık sınırı 3 bin 443 lira, yoksulluk sınırı ise yüzde 12 bin 368 lira arttı. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 8 bin 116, yoksulluk sınırı 28 bin 201 arttı.

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