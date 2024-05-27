Ali Koç: Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Koskoca sezonda sadece 1 kırmızı kart aldılar. Avrupa'da ise 4 kırmızı kart aldılar, oynadıkları maç sayısı belli. Biz ise 5 kırmızı kart alıyoruz. Trabzonspor maçına 9 sarı kart sınırında oyuncuyla çıktık. Ben tarihte ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani aslında şeytan detayda gizli.

Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi.' diyen varsa iyi niyetli değildir. Olağanüstü bir sezon geçirdik. Fenerbahçe 102 puan alsa, rakibe 103 puan aldıracaklardı.

Gelecek sezon çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere.

Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kurduk. Bu kadro tarihin en iyi sonucunu almıştır. İnşallah bu kadronun üstüne 3-4 bilemediniz 5 ilave. Kanatlara takviye lazım. Bir sürü teklif geliyor oyuncularımıza.

Ben şahsen çok daha hırslandım. Çok daha inançlıyım. Geçen sene de ezici top oynadık, bir noktadan sonra sarsıldık. Bu sene de rekorları kırdık, son haftaya getirdik ama sistemi yenemedik.

Size şunu teminatını verebilirim: Diğer aday kazandığı takdirde camiayı kenetlemek için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın."