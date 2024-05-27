Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyona çarptı: 3 ölü
Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 21:00, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 21:00
Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti, karşı istikametten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.