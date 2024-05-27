Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanının açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısız üslubunun ve asılsız ithamlarının, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."