Kupa şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı, iki köprüye asıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 22:30, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 22:32
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda,
"2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor."ifadelerine yer verildi.
Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.