Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2024/152

Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;

1-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

2-Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.