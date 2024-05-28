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Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!

Yeni vergi paketi yolda. Ekonomiye katkısı olmayan muafiyet ve istisnalara son verilecek. Gayrimenkuller de gerçek değeri üzerinden alınıp satılacak. Tatil öncesi vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Bütün firmalar belli oranda kurumlar vergisi ödeyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 07:43, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 07:41
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Yeni paket yolda, kaldırılan vergiler geri gelecek!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Hükümet, uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirleri ile bütçe açığının azaltılmasını hedeflerken, bir yandan da bütçenin gelir kalemlerini artırmak için özellikle kayıt dışı ile mücadele ve vergide adaleti sağlamaya yönelik yeni adımlar atacak. Bu kapsamda maliye bürokrasisi tarafından tüm vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimler gözden geçirildi. Ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetler listelendi. Kurumlar vergisinden, gelir vergisine, KDV'den tapu harçlarına kadar birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılacak olanlar belirlendi.

KURUMLAR VERGİSİNE AYAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması uygulaması da yeni vergi paketinde yer alacak. Yeni pakette, teşvik, istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin yüzde 15'in altına düşmemesine yönelik düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Benzer bir uygulama yurt içindeki firmalar için de geçerli olacak. Bu kapsamda, devletin verdiği teşviklerden ya da vergi istisnalarından yararlansa bile, bir şirket asgari bir kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak.

2 TRİLYONLUK MUAFİYET!

Vergiden muaf olan faaliyetlere her seferinde yenileri eklendiği için, istisna, muafiyet ve vergi indirimlerinin kapsamı da giderek genişledi. Örneğin, kurumlar vergisinden istisna tutulan 30 civarında kazanç alanı bulunuyor. Ayrıca, KDV Kanununda, sadece bazı mal ve hizmetlerin teslimi, bazı taşımacılık faaliyetleri, kültür ve eğitim amaçlı faaliyetler ile konut alım-satımında uygulanan onlarca istisna, muafiyet veya indirime yer veriliyor. Bazı vergi uzmanlarına göre, bu muafiyet ve indirimler nedeniyle devlet 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor.

VERGİ GERÇEK DEĞERDEN

Hükümetin yaptığı bir başka çalışma ise gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımı konusunda olacak. Bir anlamda imar rantı veya taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi gündeme gelecek. Bunun için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak.

AÇIK %5'İN ALTINA DÜŞECEK

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamalarında yapılacak kesintiler ve yeni gelir artırıcı uygulamalarla yıl sonu bütçe açığının hedeflenen oranın altına düşürülmesi planlanıyor. Bütçe açığının milli gelire oranı için bu yıl yüzde 6,4 hedef konulmuştu. Giderleri düşürüp, kayıt dışı mücadele ve gelir artırıcı diğer uygulamalarla bu oranın yıl sonunda yüzde 5'ler seviyesine indirilmesi planlanıyor.

OVP GÜNCELLENECEK

AK Parti kaynakları, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini, tatil öncesinde ekonomi alanında hazırlanacak bir torba teklifle, vergi mevzuatındaki güncellemelerin yasalaştırılacağını kaydetti. Uygulamaya giren tasarruf tedbirlerinin yanı sıra yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerin yansımaları eylülden itibaren görülecek. Bu kapsamda, ortaya çıkacak yeni rakamlarla Orta Vadeli Plan eylül ayı içinde güncellenecek.

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