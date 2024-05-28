30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var

Türkiye Gazetesi'nden Önder Çelik'in haberine göre Uluslararası gayrimenkul grubu Mars International'ın Kurucusu ve CEO'su Hakan Bucak, konut fiyatlarında maliyetler sebebiyle radikal bir düşüş beklemediğini, faizlerin düşüşe geçmesi ile mevcut fiyatların yükseleceğini, alım için en doğru zamanın 'bugün' olduğunu ifade etti.

"GAYRİMENKUL ŞU ANDA ALINIR"

Sektörde yüksek faizlerden kaynaklı bir durgunluk olduğunu söyleyen Bucak, "Bana göre gayrimenkul şu anda alınır. Çünkü faizlerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar. Yüzde 200'e varan zamlar yapılır. Dolar bazlı ülke genelinde düşüş olabilir ama fiyatlarda büyük bir gerileme olacağını sanmıyoruz" dedi.

'KİRACILARIN YÜZDE 40'I EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALIR'

Ekim ayından itibaren konut satış rakamlarının artmaya başlayacağını dile getiren Bucak, kirada yüzde 25'lik sınırın kaldırılmasıyla birçok kira tespit davası oluşacağını anlattı. Bucak, "Kiracıların yüzde 30-40'ı evini terk etmek zorunda kalabilir" diye konuştu. Bucak, ikinci ve üçüncü konutlara ciddi bir vergi getirilirse, kira sistemindeki sıkıntılar da devam ederse piyasaya bir anda aşırı sayıda stok geleceğini ifade ederek, fiyatlarda ise en fazla yüzde 10-15 düşüş olacağını kaydetti. Alındıktan 5 yıl sonra satılan bir konutta vergi olmamasının doğru bir hak olduğuna işaret eden Bucak, bu durumun ABD'de 10 yıl olduğunu, beklenen düzenlemede sürenin değiştirilebileceğini ama hep vergi verilmesi diye bir şeyin olmaması gerektiğini dile getirdi. Kayıt dışılığın piyasanın en büyük karın ağrısı olduğuna işaret eden Bucak, şöyle konuştu: 5 yıl tutmasına rağmen tapu harcı ödememek için 30 milyonluk daireyi halen 5 milyon gösteriyorlar. Bizim hesaplarımıza göre net kayıtlı olsa her şey, sadece tapu dairesinin kasasına ortalama 2 milyar dolar ekstradan para giriyor. Bu sadece yıllık tapu harcına etkisi. Bizim önerimiz değerleme şartı getirilmesi. Siz 30 milyona satabilirsiniz dairenizi. Ben devlet olarak, teminat amaçlı değerleme yaparım. 50 milyon çıkar, 50 milyon üzerinden vergimi alırım. Sen istiyorsan 10 milyona devret, istiyorsan 100 milyona devret.

TÜRKLERİN YURT DIŞINDAKİ ALIMI BU YIL YABANCIYI GEÇER

Yabancı alımlardaki akışın; deprem, şeffaflık, insan kaynağı problemleri nedeniyle bozulduğunu savunan Hakan Bucak, "Dubai'de bütün datayı paylaşıyor devlet. Her şey teknolojiye bağlı. Türkiye'de bu şeffaflık olmazsa giderek körelecek piyasa. Dubai şeffaf olmasının karşılığı ile gayrimenkulden yılda 100 milyar dolar kazanıyor. Bize 3,5 milyar dolar geliyor. Ama 2,8 milyar dolarlık da Türkler dışarıdan konut alıyor. Size kalıyor 700 milyon dolar. Bu yıl Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı yabancı alımını geçer" dedi. Bucak, yabancıya satışın üç şehirde yoğunlaştığını, bölgelere göre vatandaşlık limiti önerisinde bulundu.