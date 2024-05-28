Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Sivas'ta Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Sivas Millet Bahçesi yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında Serdar Karaaslan (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yan dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Durumu ağır olan sürücü Karaaslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serdar Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.