PMYO sınav usulsüzlüğü: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;



Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Sınavlarında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 8 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 28.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.



Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.