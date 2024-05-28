Erzincan'daki maden kazasında 13 kişi tutuklandı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu görülen şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S. tutuklandı. Kazayla ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 09:58, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 10:23
Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S. tutuklandı.
Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.