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Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 425 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 10:11, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 10:08
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Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 2 bin 429 liradan tamamladı.

Altının yeni güne yüzde 0,2 düşüşle başlayan gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla 2 bin 425 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 995 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

Altında yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 345 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruş sürüyor.

Analistler, Fed'in hafta içinde açıklanacak Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yoğun veri gündemi ve Banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 50 olduğunu ifade eden analistler, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin kasım için yüzde 63 ve aralık için yüzde 82 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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