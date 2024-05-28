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Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde alev alan yolcu otobüsündeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yolculardan yaralanan olmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 10:59, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 11:00
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Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın

Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde Susurluk Atatürk Parkı mevkiinde meydana gelen olan olayda şoför İ.H. yönetimindeki otobüsün arka kapı merdiven bölümünde yangın çıktı.

İçerisinde 20 yolcusu bulunan otobüste iddiaya göre yangın kahve makinesinin elektrik aksamında meydana gelen ark-kontak arızası sonucunda meydana geldi.

Yolculardan yaralanan olmadı

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği Ekipleri otobüsün arka kapı kısmındaki yangını büyümeden söndürdü. Yangında otobüsün bagaj bölümü kullanılmaz hale geldi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı veya dumandan etkilenmediği yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.

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