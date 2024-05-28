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İstanbul, 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi rekoru kırdı

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi rekoru kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 11:09, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 11:10
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İstanbul, 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul ocak, şubat, mart ve nisan aylarında toplam 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,94 arttı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 artışla, 1 milyon 478 bin 218 yabancı ziyaretçiyi konuk eden İstanbul, Türkiye turizminin de lokomotifi oldu.

İstanbul'u nisan ayında Rusya'dan 167 bin 824 kişi, Almanya'dan 109 bin 202 kişi, İran'dan 80 bin 193 kişi, ABD'den 68 bin 103 kişi ziyaret etti. ABD'yi sırasıyla 62 bin 404 kişi ile Fransa, 60 bin 429 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) ve 42 bin 59 kişi ile Suudi Arabistan izledi.

- En çok yolcu İstanbul Havalimanı'ndan geldi

İstanbul'a nisan ayında 1 milyon 63 bin 35 yabancı ziyaretçi, İstanbul Havalimanı aracılığıyla geldi. Nisan ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 72,86 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da geçen ay 394 bin 772 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin İstanbul'a geldiği ikinci sınır kapısı oldu. Hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancıların yüzde 27,06'sı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Geçen ay hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 15,54 arttı. Şehre deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise nisanda 19 bin 135 olarak gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre, Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın mart ayında toplam 1 milyon 4 bin 536 oldu.

Bu tesislerde toplam 2 milyon 219 bin 479 geceleme yapılırken, ortalama kalış süresi 2,21 gün olarak tespit edildi. İstanbul'daki konaklama tesislerinin mart ayı doluluk oranı ise yüzde 45,85 olarak gerçekleşti.

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