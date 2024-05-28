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Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani Caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum." dedi. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında yakalama kararı çıkarmasını talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 11:15, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 11:19
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Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul, 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. Zulmün, zilletin kalesi Bizans, Sultan Fatih'in ve kahramaran neferlerin mağrifetiyle yıkılıp gitmiştir. Fethimizin emanetleri zai edilemeyecektir. Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

"İSTANBUL'U YÜZÜSTÜ BIRAKANLARIN SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜ YÜZLERİNE VURULACAKTIR"

İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise yüzlerine vurulacaktır. İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin alayı, düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. Katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyuttadır. Refah'a düzenlenen saldırıların durdurulması istenmiş fakat İsrail buna aldırış etmemiştir. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani Caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu ve savunma bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zamanda icra edileceği kaçınılmaz bir akıbettir.

"İSLAM ÜLKELERİ AYAĞA KALKMALI"

Beklentimiz İsrail'in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Somut adımlar atılmalı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır.

"FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI"

Filistin Devleti tanınmalı. Demokrasiden bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalı. ABD tarihi hukuki ve insani sorumluluktan kaçmamalıdır.

"ŞAM İLE İŞBİRLİĞİ KURULMALI"

Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur.

"ABD, SURİYE VE IRAK'TAN DERHAL ÇEKİLMELİ"

Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu F-16 savaş uçağının temin süreci hızlandırılmalıdır. ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye teslim edilmelidir. Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir.

"SİYASETTE YUMUŞAMA" POLEMİĞİ

Normalleşmesi gereken muhalefet partileridir. Özgür Bey, saçma sapan sorularla seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün mutlaka anlayacaktır.

"31 MART'TAN SONRA BİTİ KANLANANLARI UYARIYORUM"

31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum; bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye bu aziz millet için her feragati göstermeye devam edecektir.

"EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Emeklilerimizin beklentilerini karşılayacağız. Her sorun ve sıkıntının takipçisiyiz. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır. Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız."

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