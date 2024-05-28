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İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi

İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara operasyonunun üçüncü haftasında, görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail tankları Refah'ın merkezine ulaştı. İsrail ordusu, Dünya Mahkemesi'nin "derhal durdurma" hükmüne rağmen Refah'taki operasyonuna devam ediyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 14:45, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 15:24
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İsrail tanklarının Refah'ın merkezine girdiği duyuruldu.

Görgü tanıklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, Mısır ve ABD'nin eleştirdiği, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara operasyonunun üçüncü haftasında, birkaç İsrail tankları Refah'ın şehir merkezine ulaştı.

Tankların, Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, güçlerinin Refah bölgesinde operasyonlarına devam ettiğini belirtirken, şehir merkezine doğru ilerledikleri yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmadı. Ordu, daha sonra bir açıklama yapacağını bildirdi.

ADALET DİVANI KARARLARI YOK SAYILIYOR

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıyı durdurmasına yönelik hükümlerine rağmen Gazze'nin güney kentinde büyük çaplı bir operasyon yürütüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre operasyonun sürdüğü son üç haftada bölgeye sığınan bir milyon Filistinli göçe zorlandı.

ÇADIR KAMPINA BOMBALI SALDIRI

Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına önceki gece düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesinde saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıyı "trajik hata" olarak nitelendirerek, soruşturduklarını ifade etti.

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