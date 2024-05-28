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Başıboş köpeklerin saldırdığı kadın merdivenlerden düştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, 12 basamaklı merdivenden düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağ kolu ve burnunun kırıldığı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 15:33, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 17:06
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Olay, ilçenin Karayolları Mahallesi Esenevler bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesine gitmek için yola çıkan Hülya Altunok, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan Altunok, dengesini kaybederek sokak arasındaki 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı.

Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi.

"Dışarı çıkmaya korkar hale geldik"

Hastanede tedavisi yapılan Altunok, akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkar hale geldiklerini belirterek, "Annemlere gitmek için yola çıktım. Bu sırada 4 sokak köpeği etrafımı sardı. Köpeklerden biri koluma biri bacağıma saldırdı. Onları korkutmak için ayakkabımı çıkarmak isterken dengemi kaybederek merdivenden düştüm. Bu sırada 2 köpek daha saldıracaktı vatandaşlar yardımıma koştu. Onlar olmasaydı beni paramparça ederlerdi" dedi.

Kıyafetinin kalın olması sebebiyle köpeklerin diş geçiremediğini söyleyen Altunok, yetkililerin tedbir almasını isteyerek, 'Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar' diye konuştu.

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