Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde.

Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."