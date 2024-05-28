Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 16:55, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 16:42
Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E.'yi sahipsiz bir köpek kovalamaya başladı.
Kaçarak yolun karşısına geçmek isteyen Fırat E.'ye C.U. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Fırat E, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.